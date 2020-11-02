Мосгорсуд из-за истечения срока давности освободил от наказания фигуранта дела о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд из-за истечения срока давности освободил от наказания Романа Дунаева, фигуранта дела о крушении самолета главы компании Total. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Самолёт разбился в 2014 году. В аэропорту «Внуково» он столкнулся со снегоуборочной машиной. Глава Total Кристоф де Маржери и ещё три человека погибли. Водителю снегоуборочной машины и его начальнику назначили сроки от 3,5 до четырёх лет, они освободились по амнистии.

Фигурантами дела также были экс-руководитель полётов «Внуково» Роман Дунаев и авиадиспетчеры. В июле этого года им назначили сроки от пяти до шести лет колонии. Одного из диспетчеров освободили по амнистии.