Доллар сегодня в ходе торгов на Московской бирже приблизился к отметке 81 рубль, евро достиг девяноста четырёх рублей впервые с декабря 2014 года. В течение дня падение российской валюты несколько скорректировалось. Аналитики говорят, что рубль тянут вниз предстоящие выборы в США и цены на нефть. В Кремле уверяют, что макростабильность экономики удаётся поддерживать.