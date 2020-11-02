Национальная литературная премия «Большая книга» и Литрес открыли доступ к текстам финалистов премии

Национальная литературная премия «Большая книга», а также лидер электронных книг Литрес открыли доступ к текстам финалистов премии. Т

Ежегодно в рамках «Большой книги», помимо оценки произведений официальным жюри, проходит читательское голосование. На протяжении 14 лет писатели и право обладатели открывали свободный доступ к текстам сразу после оглашения списка финалистов. В связи со сложной обстановкой из-за пандемии в книжной индустрии оргкомитетом было принято решение поддержать авторов и издателей, открыв свободный доступ к книгам в начале ноября. В список финалистов «Большой книги» вошли 13 произведений.

Чтобы ознакомиться с текстами, понадобится ввести уникальный промокод, который можно получить на страницах народного голосования LiveLib.

Бесплатный доступ к книгам финалистов на книжных сервисах Литрес и Maybook будет открыт до 2 декабря сего года.