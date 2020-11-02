Экстренные службы потушили крупный пожар на юге Москвы

Горел склад с газовыми баллонами.

В главном управлении МЧС России объявили, что пожар на столичной улице Газопровод в Южном Чертаново ликвидирован, его площадь составляла триста квадратных метров, а данных о каких-либо пострадавших или погибших нет. Огонь около часа горел на складском помещении, где хранились газовые баллоны. Как сообщала газета «Московский комсомолец», в какой-то момент пожар перекинулся на газозаправочную станцию неподалёку. В МЧС в свою очередь эту информацию отрицают.

Во время ЧП на складе произошло несколько мощных взрывов. Каждый раз огонь поднимался высоко над зданием. Агентство ТАСС уточняет, что общий объём резервуаров с газом на складе составлял шестьсот кубометров. В итоге строение, о котором идёт речь, почти полностью разрушилось.

Из-за чего начался пожар — неизвестно. Московская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.