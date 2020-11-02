Клиенты Альфа-банка пожаловались на списание шести тысяч рублей за обслуживание карт Альфа-мили

Раньше пользование этой карты для путешественников стоило 500 рублей в год либо было для клиентов банка бесплатным. Деньги списали 1 ноября. Держатели карт получили сообщения о том, что это комиссия за обслуживание на период до ноября следующего года. При этом некоторые пользователи отмечали, что карта не подлежит перевыпуску и действует до ноября этого года. Некоторые утверждали, что не получали от банка предупреждений – ни по почте, ни по телефону.

В пресс-службе Альфа-банка агентству ТАСС сказали, что заранее уведомляли клиентов, но не все обратили на это внимание. В связи с этим банк пообещал вернуть деньги.