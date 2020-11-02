Курс евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня поднимался до 94 рублей впервые с декабря 2014 года. Доллар подбирался к отметке 81 рубль.



В Кремле, комментируя падение российской валюты заверили, что на макроуровне ситуация является абсолютно стабильной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия сокращает зависимость от импорта, в связи с чем изменение курса валют все меньше влияет на цены.

Не согласился с этой позицией бывший министр экономики России Андрей Нечаев. В интервью «Эху» он отметил, что обвал рубля серьезно сказывается на российском потребительском рынке. Нечаев добавил, что из-за отсутствия достаточной конкуренции отечественные производители не столько занимают нишу импортных товаров, сколько просто повышают свои цены вслед за ценами импорта.