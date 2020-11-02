МЧС объявило, что пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен. По данным ведомства, площадь составила 300 квадратных метров, пострадавших нет.

Здание склада в результате взрывов и пожара разрушилось. Прокуратура по факту пожара в районе Южного Чертаново начала проверку.