Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию источником большинства завозных случаев коронавируса

По ее словам, на туристов, вернувшихся из этой страны, приходится 90% всех случаев, когда COVID-19 в Россию ввезли из-за рубежа. Как утверждает источник «Интерфакса», Москва и Анкара уже начали обсуждать возможность сокращения числа рейсов.

Между тем в Российском Союзе туриндустрии сказали, что категорически не согласны с оценками Роспотребнадзора. По словам пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, коронавирусом в Турции с момента возобновления сообщения заразились менее 1% отдохнувших там российских туристов. По словам Тюриной, через Турцию россияне летают во многие другие страны, поскольку в Стамбуле удобные стыковки, а в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию, то есть, фактически весь въездной поток идет из Турции. Этим и объясняется статистика – добавила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии.