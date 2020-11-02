Фигурант «московского дела» Данил Беглец вышел на свободу

Прокуратура не стала обжаловать решение суда об условно-досрочном освобождении.

Беглец уже покинул колонию в городе Мценск, где отбывал наказание. Об этом написал в телеграме глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, который встретил активиста. Его мать Людмила Беглец сказала интернет-изданию «МБХ медиа», что узнала об этом только что и находится в очень большом шоке. В ближайшее время она надеется пообщаться с сыном.

20 октября суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Беглеца. Тогда его адвокат говорил, что решение вступит в силу через 10 дней, если прокуратура его не обжалует. Надзорное ведомство и колония были против УДО. Они ссылались на то, что активист стоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на сотрудников администрации и характеризуется нестабильностью поведения. При этом, как отмечала защита, на учете он стоял, как и все осужденные по статье о применении насилия к сотруднику Росгвардии, а претензии к поведению состояли лишь во взыскании за незаправленную кровать в сентябре прошлого года. Две недели назад Беглец объявил голодовку и пожаловался главному раввину России Берлу Лазару на нарушения прав верующих из-за того, что заключенных заставляют работать в шаббат.

В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Беглеца к двум годам лишения свободы за то, что он, как утверждало следствие, потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. В конце марта кассационный суд заменили колонию общего режима на колонию-поселение.