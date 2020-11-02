Правительство вводит новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае уменьшения цены на препарат за рубежом, цена на него в России также снижалась, — добавил Мишустин.