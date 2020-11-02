Опросы общественного мнения показывают, что Джо Байден опережает Дональда Трампа по популярности

Опросы общественного мнения, которые публикуют накануне президентских выборов в США местные издания, показывают, что Джо Байден опережает Дональда Трампа по популярности. Так, газета The Hill утверждает, что представитель Демократической партии набирает больше в колеблющихся штатах, которые могут принести ему 270 голосов выборщиков. Речь идет, в частности, о Мичигане, Пенсильвании, Аризоне и Флориде.

Телеканал NВС и газета The Wall Street Journal отмечают, что за Байдена выступают более 50% американцев, а Дональда Трампа поддерживают 42.