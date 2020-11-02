Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров признает, что в ряде регионов России возник дефицит медицинского кислорода. По его словам, ведомство оперативно выдает лицензии предприятиям на соответствующее производство.

Как минимум 20 крупных промышленных предприятий, — подчеркнул Мантуров, могут временно перепрофилировать свои мощности.