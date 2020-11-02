Слушания по делу Российского антидопингового агентства начались в Спортивном Арбитражном Суде

От их итогов напрямую зависит судьба Российского спорта на ближайшие 4 года.

Исполком WADA в декабре прошлого года лишил РУСАДА статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. И отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

Российская сторона не согласилась с принятым решением, и обратилась в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне. Который и должен поставить точку в этом разбирательстве.

Глава WADA Витольд Банька заявил, что Всемирное Антидопинговое Агентство очень хорошо подготовились к слушаниям. И выразил надежду, что приговор останется в силе. Напомню, если CAS примет сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна не сможет принимать международные соревнования.

Слушания состоятся в закрытом режиме без брифингов и пресс-конференций для СМИ. 5 ноября судьи проведут совещание и подготовят решение, которое будет объявлено позднее.