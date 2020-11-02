Евро и доллар бьют рекорды на «Московской бирже»

Российская валюта снижается вслед за падением цены на нефть. Марка Brent подешевела более чем на 3% и торгуется около 37 долларов за баррель. Впервые за последние 6 лет цена на евро составила больше 94 рублей. Доллар же вырос до 80-ти, что является максимумом с конца марта.

Как отмечают эксперты, такая ситуация на рынке сложилась, в частности, из-за увеличения числа зараженных Covid-19 в Европе. Новые карантинные ограничения могут негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики. Газета Financial Times также пишет, что еще одним риском для рынка становятся предстоящие выборы президента Соединенных штатов, от результатов которых будет напрямую зависеть цена на нефть.

В то же время Аналитики прогнозируют возможное незначительное укрепление рубля в течение предстоящей недели, при этом они уверены, что отыграть позиции полностью не удастся.

Власти России утверждают, что, несмотря на падение рубля почти на 30% с начала года, нашей стране все же удается поддерживать стабильность экономики в частности за счет снижения зависимости от экспорта.