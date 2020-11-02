Убийство бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье, возможно, совершено при попытке ограбления

Такую версию по горячим следам выдвинули сотрудники уголовного розыска, сообщает «Московский Комсомолец».

Двое преступников проникли в дом 54-летнего владельца ООО «Мясная империя» вечером в воскресенье. Маругов проживал в деревне Аносино городского округа Истра. Дом не охранялся, дверь в баню, где хозяин находился с подругой, была не заперта.

Бандиты в масках, угрожая предметами, похожими на ружье и арбалет, связали женщине руки, и выстрелили в Маругова из арбалета. Пленница сумела выскочить в окно и вызвать полицию от соседей. Дом оборудован охранной сигнализацией, но ей женщина не воспользовалась. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов бизнесмен уже был мертв.

Нападавшие скрылись на машине. Полицейские стали преследовать ее, но преступники бросили автомобиль и скрылись в лесу. В салоне оперативники нашли арбалет.

Следствие опровергло задержание граждан, совершивших убийство Владимира Маругова в Истре, отмечает ТАСС. Ранее информационный портал Life сообщил, что задержаны двое убийц бизнесмена.