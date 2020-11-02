Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить

Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из турецких перевозчиков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство «завозных» случаев коронавируса попали в Россию из Турции.

«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение», — сказал источник. По его словам, «это естественный сезонный процесс».

«Зимой поток туристов все же ниже чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические», — сказал источник.