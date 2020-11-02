Заявление Таджуддина о противоестественности вражды из-за карикатур могло быть сделано по просьбе Кремля – политолог

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов.

«Нельзя исключать, что Кремль имеет к этому отношение, так как не заинтересован в эскалации ситуации и ухудшении отношений с Западом. Экономика слабеет, рейтинг власти падает. Режим чувствует себя не так хорошо, как раньше. Поэтому вполне возможно, что это была просьба к муфтию, дабы Запад увидел, что в России не так все радикально настроены, как показалось на первый взгляд», — пояснил политолог.

Вместе с тем Галлямов не исключил, что верховный муфтий сделал это заявление по собственной инициативе.

На вопрос о том, прислушаются ли к этому мнению на Кавказе, в том числе в Чечне, политолог ответил отрицательно. «Нет, конечно, для них он не авторитет. В Чечне есть свой муфтий. Да и в общем на Кавказе не принято с вниманием относиться к мнению окружающих. Там даже пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отшивают. Поэтому на Кавказе ситуация не изменится, но на этот счет у Кремля иллюзий тоже нет. Главное, чтобы этот посыл засчитал Запад и россияне по стране в целом», — заключил Галлямов.

Как сообщалось, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и «противно жизни».

Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Меджиев назвал всех французов, поддерживающих президента Эммануэля Макрона, врагами. Комментируя высказывание Меджиева, Таджуддин заявил, что пророк Мухаммед не призывал к мести и ценил прощение, поэтому объявлять кого-либо врагом противоестественно.