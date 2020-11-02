Спортивный арбитражный суд в Лозанне начинает рассматривать дело о санкциях WADA против российского спорта

Во время слушаний будет рассматриваться решение Всемирного антидопингового агентства по отстранению России от участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Речь идет кроме прочего об Олимпийских играх в Токио, Пхеньяне и Париже, а также чемпионате по футболу в Катаре.

Немецкие СМИ публикуют оценки экспертов, которые считают четырехдневное заседание суда одним из поворотных пунктов в борьбе против допинга в спорте и самым важным процессом в истории всемирного спортивного движения. Слушания могут поставить точку в шестилетней истории российского допингового скандала.

«Любое другое решение, кроме наказания России, будет ужасным сигналом для интернационального спорта», — заявил телеканалу ARD старейший член Международного Олимпийского комитета Ричард Паунд.

Следователи WADA считают вину российских спортсменов без сомнений доказанной. В декабре 2019 года организация вынесла четырехлетний запрет на участие России в международных соревнованиях. Он может вступить в силу только после подтверждения Спортивным арбитражным судом. Российская сторона надеется на положительный исход. В феврале 2018 года суд уже отменил санкции МОК против 28 российских спортсменов.

При негативном результате российские атлеты могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Председатель МОК Томас Бах потребовал решения, которое не допустит возможностей интерпретации. Однако шансы России не рассматриваются в оптимистичном ракурсе.

Слушания продлятся до четверга. Процесс пройдет в закрытом режиме.