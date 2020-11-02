«Медиазона» утверждает, что следствие по делу об убийстве Бориса Немцова неверно идентифицировало главных фигурантов

Согласно расследованию, могли быть проигнорированы несколько важных свидетелей и даже возможных соучастников преступления.

Один из тех, кто, как предполагают расследователи, выпал из поля зрения следствия, оказался лейтенант полиции Асланбек Хатаев. Он, по данным «Медиазоны», незадолго до убийства Немцова ездил в Москву, где встречался с теми, кому предъявлены обвинения — в том числе с осужденным как непосредственный исполнитель Зауром Дадаевым. Хатаев также бронировал совместные билеты с Русланом Геремеевым — выходцем из влиятельной чеченской семьи, которому, как отмечается, следователи готовились предъявить обвинения в организации преступления, но не сделали этого. Рейс улетал на следующий день после убийства Немцова.

Еще один человек, который упоминается в расследовании — Артур Геремеев, родственник Руслана Геремеева. По данным журналистов, он приезжал в Москву вместе с Дадаевым за два месяца до случившегося. Обоих Геремеевых хотело допросить следствие, однако этого не состоялось, потому что, как отмечается, «они не открыли двери».

Расследователи обращают внимание и на то, что данные биллинга указывают на возможную слежку за Немцовым еще в декабре 2014 года. После этого она велась за несколько недель до его убийства — причем в строго определенные дни, с перерывом на отъезды Немцова в Ярославль, где он был депутатом. Тем самым журналисты предполагают, что фигуранты дела либо имели доступ к системе бронирования билетов, либо следили за политиком и в Ярославле.

Бориса Немцова убили 5 лет назад в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. По его делу были осуждены 5 человек — на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства при этом, по версии следствия, до сих пор не найдены.