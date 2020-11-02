Z Архив новостей новости
5 10 6 3253
14:03, 02 ноября 2020

Кремль заявил о недопустимости угроз иностранцам в России

Так власти прокомментировали слова муфтия Чечни, назвавшего врагами всех французов, которые поддерживают своего президента Эмманюэля Макрона.

Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, поэтому противоестественно и противно жизни объявлять войну и называть кого-то врагом «из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал», — заявил РБК председатель Центрального духовного управления мусульман России, комментируя заявление муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева, назвавшего врагами всех французов, которые поддерживают Эммануэля Макрона.

«Что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — сказал Таджуддин, усомнившись, что это приведет к восстановлению взаимопонимания. По его словам, религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие, а представители духовенства должны привносить божье слово и принципы в жизнь людей. Говоря об акциях у французского посольства в Москве, Таджуддин призвал не поддаваться на провокации и напомнил, что несколько лет назад тоже рисовали карикатуры и в некоторых странах громили диппредставительства западных государств.

На прошлой неделе муфтий Чечни Салах-хаджи Межиева в интервью интернет-изданию «Лента.ру» назвал президента Франции Эммануэля Макрона «самым поганым чертом на свете», «террористом № 1» и «врагом всех мусульман». Он пригрозил французам, которые поддерживают своего президента, что им придется ответить за его слова. Позиция Макрона возмутила и главу Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил французского президента в «нападках на веру».

Он также высказал мнение, что французский учитель, обезглавленный исламистом за то, что показал школьникам на уроке о свободе каррикатуры на пророка Мухаммеда, сам спровоцировал нападение на себя. Оскорбительные высказывания в адрес президента Франции допустил в своем «Инстаграме» и российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Он выразил мнение, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно. Свою запись спортсмен проиллюстрировал изображением Макрона с отпечатком ботинка.

В Кремле, комментируя слова муфтия Чечни, сказали, что недопустимы любые действия, представляющие угрозу для безопасности в России как самих россиян, так и иностранцев и
дипломатических представительств, в том числе французских.

Пресс-секретарь главы Чечни пояснил, что между Рамзанов Кадыровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым не было перепалки, они лишь уточнили позиции друг друга. Ильман Вахидов сказал телеканалу ЧГТРК «Грозный», что Кадыров, как защитник мусульман, обязан был выступить с заявлением. По мнению Ильмана Вахидова, позиция главы Чеченской республики помогла снизить уровень напряжения среди мусульман.

Исламская угроза к Москве даже ближе, чем к Парижу, но Кремль продолжает делать вид, что равно удален от миров радикализма и светской демократии. Об этом сегодня пишет агентство «Росбалт».

После недавних терактов возник раскол даже в мусульманской части французского общества. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала живущий во Франции юрист Елена Титова. По её словам, французов сейчас заставляют сидеть по домам два страха — перед коронавирусом и перед возможным повторением нападений.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 27 октября Поздравить…

5 303 6 5354 27.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 197 6 11258 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 237 6 24594 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 97 6 10765 30.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 184 6 21019 30.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 15914 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 140 6 18629 30.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 72 6 10048 28.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 124 6 18038 30.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 39 6 5787 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 462 6 68874 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24425 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 68 6 12414 29.10
8читать ;смотреть
Новости

Рубль продолжает стремительно дешеветь Доллар и евро обновляют шестилетние максимумы…

5 56 6 10421
Блоги

Сергей Марков политолог

Как я попал в заговорщики Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно?..

5 40 6 7383 29.10
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Почему Россия — не Белоруссия? Почему Россия — не Белоруссия? В XXI веке судьбы восточных славян разошлись окончательно. Два народа отправились в Европу, а третий в Азию…

5 54 6 10193 29.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: bloknot.ru Бизнесмен Владимир Маругов был убит в подмосковной Истре Владелец компании «Мясная империя» вместе со своей сожительницей был в бане, куда ворвались двое неизвестных…

5 71 6 25108
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 87 6 131893 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2453 27.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не тяните кота за… Это не провал, это преступление, Вася Разнёс заразу по всей России однозначно ковидный турсезон и отсутствие должного контроля местных властей. Кремль и местные чиновники истерически боятся брать на себя ответственность. Это преступное поведение, но им наплевать…

5 102 6 160476 27.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 254 6 130329 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8833886
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4689359

Сегодня в эфире