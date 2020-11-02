Кремль заявил о недопустимости угроз иностранцам в России

Так власти прокомментировали слова муфтия Чечни, назвавшего врагами всех французов, которые поддерживают своего президента Эмманюэля Макрона.

Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, поэтому противоестественно и противно жизни объявлять войну и называть кого-то врагом «из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал», — заявил РБК председатель Центрального духовного управления мусульман России, комментируя заявление муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева, назвавшего врагами всех французов, которые поддерживают Эммануэля Макрона.

«Что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — сказал Таджуддин, усомнившись, что это приведет к восстановлению взаимопонимания. По его словам, религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие, а представители духовенства должны привносить божье слово и принципы в жизнь людей. Говоря об акциях у французского посольства в Москве, Таджуддин призвал не поддаваться на провокации и напомнил, что несколько лет назад тоже рисовали карикатуры и в некоторых странах громили диппредставительства западных государств.

На прошлой неделе муфтий Чечни Салах-хаджи Межиева в интервью интернет-изданию «Лента.ру» назвал президента Франции Эммануэля Макрона «самым поганым чертом на свете», «террористом № 1» и «врагом всех мусульман». Он пригрозил французам, которые поддерживают своего президента, что им придется ответить за его слова. Позиция Макрона возмутила и главу Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил французского президента в «нападках на веру».

Он также высказал мнение, что французский учитель, обезглавленный исламистом за то, что показал школьникам на уроке о свободе каррикатуры на пророка Мухаммеда, сам спровоцировал нападение на себя. Оскорбительные высказывания в адрес президента Франции допустил в своем «Инстаграме» и российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Он выразил мнение, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно. Свою запись спортсмен проиллюстрировал изображением Макрона с отпечатком ботинка.

В Кремле, комментируя слова муфтия Чечни, сказали, что недопустимы любые действия, представляющие угрозу для безопасности в России как самих россиян, так и иностранцев и

дипломатических представительств, в том числе французских.

Пресс-секретарь главы Чечни пояснил, что между Рамзанов Кадыровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым не было перепалки, они лишь уточнили позиции друг друга. Ильман Вахидов сказал телеканалу ЧГТРК «Грозный», что Кадыров, как защитник мусульман, обязан был выступить с заявлением. По мнению Ильмана Вахидова, позиция главы Чеченской республики помогла снизить уровень напряжения среди мусульман.

Исламская угроза к Москве даже ближе, чем к Парижу, но Кремль продолжает делать вид, что равно удален от миров радикализма и светской демократии. Об этом сегодня пишет агентство «Росбалт».

После недавних терактов возник раскол даже в мусульманской части французского общества. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала живущий во Франции юрист Елена Титова. По её словам, французов сейчас заставляют сидеть по домам два страха — перед коронавирусом и перед возможным повторением нападений.