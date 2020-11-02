Москва, как утверждают в МИДе, готова работать с любым избранным президентом Молдавии

Зам.главы ведомства Андрей Руденко заявил агентству РИА Новости, что анализировать итоги прошедших накануне выборов в этой стране преждевременно, нужно дождаться итогов второго тура.

Пока лидирует бывший премьер Молдавии Майя Санду — она набрала более 36% голосов. Санду поблагодарила тех, кто работал на избирательных участках.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал чуть менее 33% голосов избирателей. Он также обратился со словами благодарности к своим сторонникам.

Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов. Второй тур выборов состоится 15 ноября.