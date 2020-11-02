Песков: РФ удается поддерживать стабильность экономики, несмотря на негативные обстоятельства в мировой конъюнктуре

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения стабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается. Что касается нюансировок в подходах, рекомендую адресовать эти вопросы правительству», — сказал он.

При этом Песков согласился, что падение рубля, который потерял 30% стоимости, является достаточно серьезным показателем, но обратил внимание, что «многие мировые валюты находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств в мировой конъюнктуре».

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин держит на контроле макроэкономическую ситуацию в стране. «Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. Президент тоже держит эту тему в своем поле зрения, регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Поэтому работа здесь и по линии президента идет на ежедневной основе», — уточнил Песков.

Он также переадресовал в правительство вопросы о том, прогнозировали ли российские власти такое ослабление рубля, насколько сильно отразится нынешняя ситуация на благосостоянии граждан РФ, и как это может повлиять на инфляцию.