Z Архив новостей новости
5 0 6 76
13:05, 02 ноября 2020

Накануне президентских выборов в США действующий глава государства проведет пять предвыборных митингов

Дональд Трамп отстает от своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, во всех ключевых штатах.

Президент США намерен сегодня посетить четыре штата и провести пять предвыборных митингов. Дональд Трамп будет агитировать за свою кандидатуру на выборах в Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине и Мичигане — в последнем он проведет два митинга в двух разных городах.

Во всех этих штатах, которые являются так называемыми неопределившимися, которые в 2012 году голосовали за Обаму, а в 2016 принесли победу Трампу, президент США отстает от Джо Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата от Демпартии.

По данным последних опросов от 1 ноября в Пенсильвании у Байдена +4.3 п. п., в Мичигане +6.1 п. п., в Висконсине +6,6, в Северной Каролине +0.3 п. п.

Переболевший коронавирусом Трамп сделал ставку на большие и частые предвыборные митинги, где почти никто из его сторонников не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию — 30 октября в США было зарегистрировано свыше 90 тысяч новых заражений коронавирусом.

Джо Байден тоже последние три дня проводит предвыборные митинги, в субботу он агитировал вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой в Мичигане, а сегодня посетит Пенсильванию. Несмотря на то, что 3 ноября состоятся президентские выборы, Дональд Трамп не исключил, что и в день выборов может провести предвыборный митинг.

Американская пресса со ссылкой на источники накануне писала, что Трамп планирует досрочно объявить о своей победе в том случае, если будет зафиксирован его отрыв от противника в некоторых штатах. Президент назвал эту информацию ложной.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 27 октября Поздравить…

5 303 6 5354 27.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 197 6 11258 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 237 6 24594 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 97 6 10765 30.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 184 6 21019 30.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 15914 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 140 6 18629 30.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 72 6 10048 28.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 124 6 18038 30.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 39 6 5787 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 462 6 68874 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24425 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 68 6 12414 29.10
8читать ;смотреть
Новости

Рубль продолжает стремительно дешеветь Доллар и евро обновляют шестилетние максимумы…

5 56 6 10421
Блоги

Сергей Марков политолог

Как я попал в заговорщики Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно?..

5 40 6 7383 29.10
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Почему Россия — не Белоруссия? Почему Россия — не Белоруссия? В XXI веке судьбы восточных славян разошлись окончательно. Два народа отправились в Европу, а третий в Азию…

5 54 6 10193 29.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: bloknot.ru Бизнесмен Владимир Маругов был убит в подмосковной Истре Владелец компании «Мясная империя» вместе со своей сожительницей был в бане, куда ворвались двое неизвестных…

5 59 6 19511
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 87 6 131487 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2434 27.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не тяните кота за… Это не провал, это преступление, Вася Разнёс заразу по всей России однозначно ковидный турсезон и отсутствие должного контроля местных властей. Кремль и местные чиновники истерически боятся брать на себя ответственность. Это преступное поведение, но им наплевать…

5 101 6 160238 27.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 254 6 130257 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8833730
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4689262

Сегодня в эфире