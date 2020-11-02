Накануне президентских выборов в США действующий глава государства проведет пять предвыборных митингов

Дональд Трамп отстает от своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, во всех ключевых штатах.

Президент США намерен сегодня посетить четыре штата и провести пять предвыборных митингов. Дональд Трамп будет агитировать за свою кандидатуру на выборах в Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине и Мичигане — в последнем он проведет два митинга в двух разных городах.

Во всех этих штатах, которые являются так называемыми неопределившимися, которые в 2012 году голосовали за Обаму, а в 2016 принесли победу Трампу, президент США отстает от Джо Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата от Демпартии.

По данным последних опросов от 1 ноября в Пенсильвании у Байдена +4.3 п. п., в Мичигане +6.1 п. п., в Висконсине +6,6, в Северной Каролине +0.3 п. п.

Переболевший коронавирусом Трамп сделал ставку на большие и частые предвыборные митинги, где почти никто из его сторонников не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию — 30 октября в США было зарегистрировано свыше 90 тысяч новых заражений коронавирусом.

Джо Байден тоже последние три дня проводит предвыборные митинги, в субботу он агитировал вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой в Мичигане, а сегодня посетит Пенсильванию. Несмотря на то, что 3 ноября состоятся президентские выборы, Дональд Трамп не исключил, что и в день выборов может провести предвыборный митинг.

Американская пресса со ссылкой на источники накануне писала, что Трамп планирует досрочно объявить о своей победе в том случае, если будет зафиксирован его отрыв от противника в некоторых штатах. Президент назвал эту информацию ложной.