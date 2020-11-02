Владимир Милов потребовал исключить норму, допускающую административный арест мужчин с детьми младше 14 лет

Соответствующую жалобу он подал в Конституционный суд.

Поводом для обращения стали 30 суток административного ареста, полученные Миловым после прошлогодней акции 27 июля. Он при этом не был непосредственно на протестном митинге в центре Москвы, а вел трансляцию из студии на YouTube-канале «Навальный.Live». Суд тогда не стал учитывать, что у оппозиционера есть двухлетний ребенок.

Милов убежден, что это является дискриминацией мужчин, ведь для матерей с детьми до 14 лет административный арест исключен, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». В жалобе Конституционному суду политик высказывает мнение, что в его случае были нарушены сразу три статьи Основного закона — о равноправии мужчины и женщины, равенстве родителей, а также о праве на уважение частной жизни.

Со схожей ситуацией уже в этом году столкнулся журналист и муниципальный депутат Илья Азар, который, как сообщается, также готовит жалобу в Конституционный суд. В июле этого года он получил 15 суток ареста из-за одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. При этом Азара задержали дома, оставив в его квартире годовалую дочь.

Принял ли Конституционный суд к рассмотрению жалобу Милова, пока неизвестно.