В Томске пациенты рассказали о сидячей госпитализации из-за отсутствия свободных коек

Местные власти объясняют очереди с всплеском обращений по поводу госпитализации.

Один из местных жителей выложил в интернет видео, на котором видно, что в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске пациенты лежат на койках в коридоре. При этом автор утверждает, что и этих мест уже не хватает. По словам журналистов и очевидцев, некоторым пациентам предлагают просто сидеть на стульях, которых тоже осталось немного.

Начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Дмитриев объяснил ситуацию тем, что в минувшие выходные в области резко выросло число ежесуточных госпитализаций. Он также заверил, что уже принято решение об увеличении количества мест почти вдвое — до 150 коек. Дмитриев также отметил, что, несмотря на нехватку мест в медучреждении, всем пациентам было оказано все необходимое лечение.

Для того, чтобы ситуация больше не повторялась, также изменен принцип приема больных — теперь на лечение смогут попасть только те, у кого уже есть подтверждённый диагноз коронавируса.

За последние сутки в Томской области зарегистрировали почти 200 новых случаев коронавируса. Сейчас в регионе болеют чуть более 4 тысяч человек.