Песков: В Кремле считают недопустимыми угрозы в адрес иностранцев в России

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается безопасности дипломатических представительств, в том числе Франции, и иностранных граждан на территории нашей страны, мы считаем ее обеспечение очень важной задачей. Также мы считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона Российской Федерации и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране. Ровно, как и для наших граждан. Считаем это недопустимым», — подчеркнул Песков.

Ранее муфтий Чечни Саах-Хаджи Межиев заявил, что действия французского лидера Эммануэля Макрона являются «атакой на ислам». По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами Макрона.

До этого в СМИ появилась информация, что президент Франции призвал «не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда», из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.

Позже муфтий Чечни пояснил, что назвал врагами сторонников публикации карикатур на пророка Мухаммеда и ни в коем случае не угрожал французам.