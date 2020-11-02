«Единая Россия» запустила проект по поиску новых лиц на выборах в Госдуму

Цель конкурса — найти ярких политиков из регионов для участия в кампании в следующем году. Об этом пишет газета РБК.

Для этих целей будут отбирать людей, знакомых с элитами в своих регионах, участвовавших в избирательных кампаниях и состоявшихся как общественно-политические деятели. По сведениям источника издания, в итоге отберут 50 человек. Они пройдут обучение и получат наставников из числа федеральных чиновников.

Впервые проект «ПолитСтартап» был запущен в 2018 году. В единый день голосования в позапрошлом месяце на выборах в заксобрания и городские думы «единороссы» выдвинули почти 400 молодых кандидатов. Больше 120 из них получили мандаты.