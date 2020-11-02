Верховный муфтий России назвал противоестественной вражду из-за карикатур на пророка Мухаммеда

В интервью газете РБК Талгат Таджуддин попросил считать слова муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева его личным мнением. На днях тот сказал, что считает врагами французов, которые поддерживают своего президента Эммануэля Макрона.

Таджуддин, в свою очередь, призвал не поддаваться на провокации и сказал, что религии даются людям как инструкции к жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие.

Ранее президент Франции назвал терактом убийство учителя Самуэля Пати, который показывал карикатуры в рамках урока о свободе слова. После инцидента по всей стране начали принимать меры по защите общественных мест, — сказал Макрон.

Сегодня во французских школах в память Самуэля Пати объявлена минута молчания.