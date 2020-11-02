Бизнесмен Владимир Маругов был убит в подмосковной Истре

Инцидент произошел в деревне Аносино. Владелец компании «Мясная империя» вместе со своей сожительницей был в бане, куда ворвались двое неизвестных. Они связали бизнесмена и девушку, после чего из арбалета выстрелили Маругову в грудь. Женщине удалось сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, позднее сотрудники полиции нашли предполагаемый автомобиль убийц, который преступники бросили в лесу. Там же был арбалет.

Информацию о возбуждении уголовного дела по факту убийства при попытке грабежа подтверждает подмосковный СК, но имени убитого не называют. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники называет главным подозреваемым в убийстве некоего экс-сотрудника Владимира Маругова.

Маругов — владелец ряда крупных компаний, среди которых «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». За свою работу он получил прозвище «колбасный король».