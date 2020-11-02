Эксперты предупреждают о дефиците специалистов по кибербезопасности во всем мире в ближайшее время

Причиной стала массовая цифровизация компаний в условиях коронавирусных карантинов. С начала пандемии COVID-19, когда многие предприятия были вынуждены начать переводить сотрудников на удаленную работу, началась ускоренная цифровизация.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, об этом заявили 40% компаний по всему миру и четверть российских. Кроме того, по данным экспертов, в течение следующего года свыше половины руководителей предприятий в мире и более 40% российских намерены увеличить численность персонала, обеспечивающего кибербезопасность. И зачастую рост составит 5% и более.

В исследовании отмечается, что уже сейчас менеджеры по найму сталкиваются с жесткой конкуренцией на рынке труда при поиске таких специалистов. Только в США кандидатов на эти должности на 50% меньше, чем вакансий. На российском рынке также наблюдается острый недостаток квалифицированных кадров этого направления. Это подтверждает и рекрутинговое агентство HeadHunter. Там отмечают, что количество вакансий для таких специалистов в России растет двузначными темпами.

Исследовательский центр SuperJob, в свою очередь, выяснил, что специалисты и руководители в сфере информационной безопасности сегодня наиболее востребованы в ИТ— и финансовых компаниях. Среднерыночная зарплата в этой сфере в Москве составляет 150-320 тыс. руб.