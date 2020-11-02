В России четвертый день подряд выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

Всего их было в районе 1 миллиона 600 тысяч. Количество заболевших на пару процентов снизилось после вчерашнего рекорда. Сегодня оперативный штаб объявил о том, что по России выявили 18 257 новых больных. Примерно на этом уровне заболеваемость держится с середины прошлой недели.

Новые случаи нашли почти во всех регионах страны. Больше всего в столице — это 4796 человек. За ней идёт Санкт-Петербург — 923, что составляет наибольший показатель за всю эпидемию, и Подмосковье, где по официальным данным заразились в районе 550.

Смертность в свою очередь по сравнению со вчерашним днём потеряла примерно три процента. По данным чиновников, за день по России скончались 238 человек с коронавирусом. Тут также больше всего в Москве — это 54 пациента. Потом идут Нижегородская область и Удмуртия, где чиновники отчитались о 12 и 11 жертвах соответственно.

Также по данным Роспотребнадзора в связи с эпидемией под медицинским наблюдением в стране остается более 393 тысяч человек.