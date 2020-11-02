Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении еще одного армянского штурмовика Су-25

В сообщении военного ведомства утверждается, что самолет пытался обстрелять позиции азербайджанской армии на границе.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в активную стадию 27 сентября. С тех пор стороны не раз подписывали соглашения о прекращении огня, но перемирие вскоре срывалось.

Президент Азербайджана считает, что премьер Армении признал поражение в Нагорно-Карабахском конфликте. Такое мнение Ильхам Алиев высказал на переговорах с главой МИД Турции: «Премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. По сути, это письмо — признание поражения. Потому что у России просили военной поддержки, хотя для этого нет оснований. В то время как Азербайджан ведет военные операции на международно признанной территории Азербайджана, в Армении никаких операций не проводится, и таких планов у нас нет».

Алиев также выразил позицию Баку, что именно Армения напала первой. По мнению Алиева, теперь Ереван, с одной стороны, признает поражение, а с другой стороны, не хочет полностью сдаваться.