В красноярских торговых центрах запретили пользоваться вайфаем из-за коронавируса

Кроме того, дети до 14 лет не будут допущены в ТЦ без сопровождения родителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Александра Усса.

С завтрашнего дня в регионе запрещено проводить в кафе и ресторанах семейные торжества. Для работы заведений общественного питания продолжат действовать правила: расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, в противном случае владельцы обязаны установить перегородки.

По последним данным, Красноярский край входит в топ-10 по числу заболевших и умерших из-за коронавируса.