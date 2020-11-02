Знаток игры «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский принял участие в передаче после обвинений в домогательствах

Запись прямого эфира опубликована на сайте «Первого канала». Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко заявила, что законных оснований отстранять Скипского от игр нет, и назвала обвинения в его адрес «досужими разговорами».

В июле несколько бывших учениц знатока, который преподавал в школах и организовывал турниры по интеллектуальным играм обвинили его в сексуальных домогательствах. После этого Скипский ушел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Его также отстранили от мероприятий с участием несовершеннолетних.