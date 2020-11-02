Бывший премьер-министр Молдавии обошла действующего главу государства в первом туре президентских выборов

После обработки почти 100% протоколов Майя Санду набирает больше 36% голосов, а Игорь Додон — чуть меньше 33%.
Явка превысила 40%. Президент поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
Второй тур выборов намечен на 15 ноября.
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После обработки почти 100% протоколов Майя Санду набирает больше 36% голосов, а Игорь Додон — чуть меньше 33%.
Явка превысила 40%. Президент поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
Второй тур выборов намечен на 15 ноября.
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