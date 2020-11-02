Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения топ-менеджеру банка «Траст»

Михаила Хабарова обвиняют в крупном мошенничестве. О том, чтобы перевести банкира из СИЗО под домашний арест суд попросил Следственный комитет. Адвокат подозреваемого Яков Мастинский говорил агентству РБК, что подобное случается нечасто.

Юрист предположил, что в ведомстве, вероятно, все же согласились с доводами защиты о том, что для содержания Михаила Хабарова под стражей нет необходимости. Также адвокат не исключил, что ходатайство о переводе на домашний арест связано с тем, что следствие за две недели так и не смогло предъявить банкиру обвинения, хотя по правилам обязано сделать это за десять дней. Проблема по словам Мастинского заключается в том, что сейчас из-за эпидемии арестованных нельзя выводить в СК из следственных изоляторов.

Уголовное преследование Михаила Хабарова началось после обращения его бывшего партнёра по бизнесу Александра Богатикова. Он считает, что банкир похитил у него примерно 842 миллиона рублей. Арестованный, в свою очередь, вины не признаёт.

Как писал журнал Forbes, Богатиков и Хабаров поссорились из-за налоговых проблем и нескольких невыполненных опционов. Разбирательство между предпринимателями сейчас проходит в том числе и в Лондонском суде.

Ранее за Хабарова вступился координационный совет предпринимательских союзов России. Там отметили, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает помещать под стражу фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательства.