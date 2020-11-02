В Омске начнет работу новый координационный центр по госпитализации больных коронавирусом

Для этого потребовалось вмешательство федеральных властей. Для решения оперативных вопросов, в Омск приехал заместитель министра Здравоохранения России Евгений Камкин.

Губернатор области Александр Бурков написал в своем «Инстаграме» о том, что именно он провел совещание с местными специалистами и вопрос о том, как работать с информацией о наличии мест в больницах был закрыт.

Случилось это после того, как врачи скорой помощи привезли к зданию администрации двух пожилых больных в тяжелом состоянии, которых они десять часов не могли определить в больницу.

Власти региона обещают организовать уже на этой неделе дополнительно более 500 новых коек для страдающих коронавирусом. В четырех районных больницах инфекционные отделения будут переведены в особые корпуса.

За месяц ежедневный прирост инфицированных коронавирусом увеличился в два раза. В воскресенье было зафиксировано 199 новых случаев.