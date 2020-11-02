Второй карантин в Израиле оказался эффективнее первого, пишет газета The Wall Street Journal. К концу октября суточный прирост заразившихся коронавирусом снизился почти в 10 раз по сравнению с началом – с 9 тысяч до 700. При этом, по мнению экспертов, второй карантин был куда менее жестким, чем первый. Специалисты полагают, что основной причиной резкого сокращения заболеваемости стало обязательное ношение масок во всех общественных местах. Повторный карантин был введен в Израиле 18 сентября, с 25 сентября до 18 октября меры ужесточались.