В Подмосковье с этого дня вводят обязательный режим изоляции для пожилых людей

Власти региона объясняют это ухудшением ситуации с коронавирусом.

Дома должны оставаться люди старше 65-лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Все они обязаны с начала недели соблюдать режим изоляции, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Ограничения вводятся до 15 ноября. При этом власти региона не будут блокировать социальные карты жителей, для которых ввели режим изоляции. Таким образом, пожилые люди получат возможность посетить врача или отправиться за покупками. Работающие пенсионеры смогут получить больничный, не посещая поликлиник. Школьников, которые живут в квартире с родственниками старше 65-ти лет, переведут на домашнее обучение. Режим изоляции в Подмосковье не распространяется на руководителей и сотрудников организаций, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Ограничение не коснётся и работников сферы здравоохранения, уточнил губернатор Московской области.

Режим изоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями уже действует в Москве. При этом столичный мэр Сергей Собянин заблокировал до конца ноября социальные карты тех, кто старше 65-ти лет.