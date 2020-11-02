Президент Азербайджана считает, что премьер Армении признал поражение в Нагорно-Карабахском конфликте. Такое мнение Ильхам Алиев высказал на переговорах с главой МИД Турции:

«Премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. По сути, это письмо — признание поражения. Потому что у России просили военной поддержки, хотя для этого нет оснований. В то время как Азербайджан ведет военные операции на международно признанной территории Азербайджана, в Армении никаких операций не проводится, и таких планов у нас нет».

Алиев настаивает, что именно Армения напала первой. По мнению Алиева, теперь Ереван, с одной стороны, признает поражение, а с другой стороны, не хочет полностью сдаваться. Тем временем в Ереване считают, что за последние дни пехоте азербайджанской армии был нанесен значительный ущерб. Кроме того, в Армении обвинили Азербайджан и Турцию в использовании боевиков с Ближнего Востока в зоне конфликта. Ереван считает, что это представляет серьезную угрозу для международной и региональной безопасности и стабильности.