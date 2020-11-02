Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:01, 02 ноября 2020

Минута молчания будет объявлена сегодня в школах Франции

Таким образом здесь собираются почтить память учителя истории Самуэля Пати, который был убит в пригороде Парижа в середине октября. Нападение было признано терактом. Убийство произошло после того, как на одном из уроков, посвященному свободе слова, педагог продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Объявить минуту молчания ранее предложил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер.

После убийства учителя, а также нападения на посетителей церкви в Ницце, по всей Франции начали принимать меры безопасности. В первую очередь потребовалось обеспечить защиту общественных мест, говорил президент Эмманюэль Макрон.

Макрон назвал нападение в Ницце, как и убийство учителя терактом.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал противоестественной вражду из-за карикатур. В интервью изданию РБК он сказал, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение. Таджуддин добавил, что религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. Он призвал не поддаваться на провокации. Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сказал, что считает врагами тех французов, кто поддерживает президента республики Эмманюэля Макрона. Это связано с критикой радикального исламизма со стороны французского лидера, До этого во Франции произошла серия нападений, которые связаны с показом на уроке в одной из школ карикатур на пророка Мухаммеда.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 27 октября Поздравить…

5 303 6 5196 27.10
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 298 6 53563 26.10
Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 183 6 10980 27.10
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

О допустимом уровне насилия И значение любого политического кризиса — в этом: в экспериментально тестировании допустимого уровня насилия…

5 66 6 32990 26.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 237 6 24285 28.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 95 6 10674 30.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 186 6 20935 30.10
Блоги

Ситуация на предприятиях Белоруссии О стачках на крупных белорусских заводах поступает противоречивая информация. В министерстве промышленности и вовсе утверждают, что все заводы работают в штатном режиме…

5 74 6 39749 26.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 15869 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Мы будем подавлять протест» Белорусские силовики настроены на эскалацию конфликта. Почему — объясняют они сами и их бывшие сослуживцы…

5 217 6 96665 26.10
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 142 6 18564 30.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 71 6 10024 28.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 124 6 17856 30.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 39 6 5742 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 462 6 68703 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24304 29.10

Популярное за неделю

Новости

На акциях протеста в Белоруссии, по данным правозащитников из центра «Весна», сегодня задержали более 160 человек Основная масса задержаний проводилась в Минске…

5 10 6 3514
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 89 6 130292 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2389 27.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не тяните кота за… Это не провал, это преступление, Вася Разнёс заразу по всей России однозначно ковидный турсезон и отсутствие должного контроля местных властей. Кремль и местные чиновники истерически боятся брать на себя ответственность. Это преступное поведение, но им наплевать…

5 102 6 159423 27.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 254 6 130083 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8833226
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4689058

Сегодня в эфире