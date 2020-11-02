Суд в Москве должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения топ-менеджеру банка «Траст» Михаила Хабарова. С ходатайством о переводе его из СИЗО под домашний арест в Басманный суд этом ранее обратилось следствие. Хабарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший деловой партнер банкира утверждает, что тот похитил у него почти 850 млн. рублей. Сам Хабаров вину отрицает.