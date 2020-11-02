Британский принц Уильям, по данным газеты The Sun, перенес заболевание, которое вызывает коронавирус. Это произошло еще в апреле, но сам принц, по словам источника издания, не хотел предавать информацию огласке, чтобы никого не волновать. Принца лечили дворцовые врачи, в семейном доме в Норфолке. По сведениям газеты, во время болезни Уильям столкнулся с проблемами с дыханием. Принц заразился уже после того, как переболели его отец, Чарльз и британский премьер-министр Борис Джонсон.
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