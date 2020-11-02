Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Молдавии

В то же время исход кампании теперь решит второй тур. Экс-премьер и кандидат от проевропейской партии Майя Санду получает около 35% голосов. Действующий президент и пророссийский политик Игорь Додон всего на 0,2 п.п. меньше. Обработаны практически все протоколы. Второй тур пройдет 15 ноября.