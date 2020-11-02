В Канаде за одну ночь произошли пожары в двух церквях

Огонь вспыхнул в религиозных учреждениях, которые расположены в семи километрах друг от друга в провинции Онтарио. Это случилось с разницей в шесть часов, передает местный телеканал CTV. Здания церквей полностью выгорели. В полиции не исключают поджога.