Верховный муфтий России осудил вражду из-за карикатур на пророка Мухаммеда

В интервью изданию РБК председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин сказал, что объявлять по этой причине войну людям противоестественно. Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Меджиев назвал врагами всех французов, кто поддерживает президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом послужила критика Макрона в адрес радикальных исламистов в связи с серией нападений и убийств, которые произошли после того, как учитель в пригороде Парижа продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.