Полицейские в Москве за вторую половину октября оформили более 14,5 тыс. протоколов о нарушении масочного режима

В МВД сказали агентству ТАСС, что ежедневно около 4 тысяч сотрудников ведомства участвуют в рейдах в общественных местах, в том числе в магазинах, торговых центрах, рынках, кафе и ресторанах, а также на столичном транспорте. Роспотребнадзор ранее запретил пускать в общественный транспорт города пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку. Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.
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