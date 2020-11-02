Полицейские в Москве за вторую половину октября оформили более 14,5 тыс. протоколов о нарушении масочного режима

В МВД сказали агентству ТАСС, что ежедневно около 4 тысяч сотрудников ведомства участвуют в рейдах в общественных местах, в том числе в магазинах, торговых центрах, рынках, кафе и ресторанах, а также на столичном транспорте. Роспотребнадзор ранее запретил пускать в общественный транспорт города пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку. Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.