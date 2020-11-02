В России с сегодняшнего дня можно будет регистрировать ввезенные автомобили по электронному паспорту

О вступлении в силу новых правил ранее рассказали в Госавтоинспекции. Замена бумажного паспорта транспортного средства на электронной не является обязательной, добавили в ГИБДД. В Белоруссии, Казахстане и Киргизии введение электронного паспорта, как передает агентство «Интерфакс», отложили до конца следующего года.