Польша просит о снижении цены на российский газ

Варшава воспользовалась правом, которое было предусмотрено в договоре, подписанном почти четверть века назад, сообщили в местной нефтегазовой компании. Срок действия соглашения истекает через два года. Польское руководство не планирует его продлевать. В Варшаве говорят, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа из США и Катара. А также за счет строительства газопровода из Норвегии.