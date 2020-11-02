В Московском метро стартовал эксперимент по снижению тарифов в некоторые часы работы

Скидки до 50% на проезд вне часа пик ввели на двух линиях: Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Она будет предоставляться только в рабочие дни с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Эксперимент продлится до 2 июля следующего года. Задача, как объясняли в мэрии, заключается в том, чтобы снизить нагрузку в час пик и дать возможность пассажирам соблюдать социальную дистанцию в метро.